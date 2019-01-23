Müge Anlı, kayıp Damla Gündüz’ü buldu

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün (22 Ocak Salı) Bursa'da yaşayan Nasuh Yılmaz katıldı. Stüdyoya gelerek kızı Damla Gündüz'ün bulunmasını istedi. Çok üzgün olan baba, kızının bugün boşanma davası olduğunu ama kendisinden haber alamadığını söyledi.

Babaya göre,

19 yaşında olan Damla Gündüz, Bursa'da kendisinin evinden boşanma davası açtığı eşinin yakınları tarafından kaçırılmıştı. Anlı'ya canlı yayında bağlanan annesinin ikinci eşi Damla Gündüz'ün iyi olduğunu ve iki üç gün sonra canlı yayına telefonla bağlanacağını hiç kimsenin merak etmemesi gerektiğini söyledi. Fakat Anlı, olaylar sadece göründüğü gibi değil, büyük ihtimal bir kaçırma olayı olduğuna dair şüphelerini dile getirdiği için, taraflar bir türlü programa bağlanmak istemediler.

Yayından sonra ise güzel haber geldi. Genç kadın bulunarak, eşinin ailesinin genç kadını evlerinin çatısında sakladığı ortaya çıktı.

Bakanlık olaya el koydu…

Yayını takip eden Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yayını ihbar kabul etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da konuyu yakından takip etiğini ve durumla ilgili inceleme başlatarak olaya el konulduğunu söyledi. Kayıp Damla Gündüz ise yaşananların şokundaydı. Eşinin ailesi tarafından zorla kaçırılan Gündüz, "Zorla tutulduğumu yaşadığım civarda herkes biliyordu. Beni babama götüreceklerini söyleyerek kandırdılar. Tehdit ettiler evliliğimi devam ettirmem için. Zorla tutulduğumu annem de biliyordu, ama bana yardım eli uzatmadı. Jandarma köye gelince başka adreslerde sakladılar." diye konuştu. Kızı bulunan Nasuh Yılmaz, Müge Anlı'ya kızının bulunmasında yardımcı olmasından dolayı teşekkür etmek için canlı yayında başarılı sunucuya çiçek verdi.