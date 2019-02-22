Müge Anlı, ortadan kaybolan gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın akıbetini araştırıyor!

Müge Anlı, Antalya'da ortadan kaybolan 82 yaşındaki gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın akıbetini araştırıyor. Gayrimenkul zengini 82 yaşındaki Asım Bayram parası için öldürüldü mü? Müge Anlı, Antalya'da ortadan kaybolan 82 yaşındaki gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın birlikte yaşadığı Ferure Karatuğ'a canlı yayında sorduğu sorularla gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor. 82 yaşındaki Asım Bayram'ın kızı ise babasının bir çanta dolusu para ile emlakçıya gitmek için evden çıktığını ve bir daha haber alınamadığını söyledi.