Müge Anlı, Yasin Aydın'ın şarkısıyla canlı yayında duygulandı!
Müge Anlı canlı yayında Yasin Aydın isimli genç şarkıcının kendisine yaptığı besteyi yayınlandı. Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran ve tüm gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını sağlayan başarılı sunucu Müge Anlı'ya Yasin Aydın adında genç bir isim şarkı besteledi. Genç şarkıcının, "Kaybolan duygularım, büsbütün umutlarım. Bunları da bulabilir mi bana Müge Anlı? " şeklinde sözleri olan bestenin klibi Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yayınlandı. Müge Anlı, Yasin Aydın'ın 'Müge Anlı' şarkısıyla canlı yayında duygulandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:03
Müge Anlı, Yasin Aydın'ın şarkısıyla canlı yayında duygulandı! 09.12.2019 | 18:47
00:57
Zalim İstanbul 22. son bölüm ikinci fragmanı izle! 09.12.2019 | 16:47
00:38
Vuslat 32. son bölüm ikinci fragmanı izle! 09.12.2019 | 12:28
00:54
Çukur 3. sezon 12. son bölüm üçüncü fragmanı izle! 09.12.2019 | 11:37
01:25
00:55
00:41
00:53
Aşk Ağlatır 14. Bölüm (8 Aralık 2019 Pazar) son fragmanı yayınlandı izle! 08.12.2019 | 15:00
12:05
01:58:46
00:59
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. son bölüm ikinci fragmanı izle! 07.12.2019 | 15:23
00:38
Kalk Gidelim 89. son bölüm ikinci fragmanı izle! 07.12.2019 | 15:23
00:58
Benim Tatlı Yalanım 25. son bölüm ikinci fragmanı izle! 07.12.2019 | 15:07
00:58
Sefirin Kızı 1. bölüm üçüncü fragmanı izle! 07.12.2019 | 12:00
05:53
Hercai'de nefes kesen sahne: Bu yüzüğü Aslanbey yaptırdı! 07.12.2019 | 09:52
04:56
Hercai 24. bölümde Miran ve Reyyan’ın atışması 07.12.2019 | 08:14
43:32
04:20
10:16
00:41
Arka Sokaklar 534. son bölüm ikinci fragmanı izle 06.12.2019 | 15:37