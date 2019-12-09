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Müge Anlı, Yasin Aydın'ın şarkısıyla canlı yayında duygulandı!

09.12.2019 | 18:47

Müge Anlı canlı yayında Yasin Aydın isimli genç şarkıcının kendisine yaptığı besteyi yayınlandı. Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran ve tüm gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını sağlayan başarılı sunucu Müge Anlı'ya Yasin Aydın adında genç bir isim şarkı besteledi. Genç şarkıcının, "Kaybolan duygularım, büsbütün umutlarım. Bunları da bulabilir mi bana Müge Anlı? " şeklinde sözleri olan bestenin klibi Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yayınlandı. Müge Anlı, Yasin Aydın'ın 'Müge Anlı' şarkısıyla canlı yayında duygulandı.

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