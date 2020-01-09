Müge Anlı'da 9 yıldır kayıp olan Songül Hanım bulundu! 9 Ocak Perşembe günü Müge Anlı son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten son dakika haberi! Müge Anlı imkansızı başardı. 2011 yılından beri bulunamayan 32 yaşındaki Songül Özaslan'ı Müge Anlı buldu. 23 yaşında ilk eşinden boşandıktan sonra bunalıma girdiği iddia edilen Songül Hanım, Gaziantep Şehitkâmil ilçesinde kaybolmuştu. İşte, 9 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...

Emine Durmuş, Gaziantep'te 9 yıl önce kaybolan kız kardeşi Songül Özaslan'ı aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Mustafa Toprak adında birisiyle mutlu bir evlilik yaptığını ve 5 aylık bir bebeği olduğunu söyleyen Songül, ailesiyle görüşmek istemediğini belirtti.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşinin söyledikleri üzerine Emine Durmuş gözyaşlarına boğuldu. Yayına Songül'ün annesi Aynur Hanım'da bağlandı. Songül Özaslan, ısrarlara dayanamayarak ailesiyle görüşmeyi kabul etti.