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Müge Anlı'da Asım Bayram cinayeti katillerinden şok ünlü ve zengin azmettiriciler açıklaması! Türkiye bu itirafları konuşacak...

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı emlak zengini Asım Bayram cinayetinde katillerinin ünlü azmettirici iddiası kan dondurdu. Asım Bayram cinayetinde Ferluga Karatuğ ile beraber tutuklanan katillerin, 'kiralık katil' oldukları daha önce de Türkiye'de tanınan zengin ve medyada ünlü kişiler için de cinayetler işlediklerini itiraf ettikleri ortaya çıktı. Kiralık katil olduğunu itiraf eden Murat Güneş'in Türkiye'de tanınmış ünlü bir isim için işlediği bir cinayet için çok büyük miktarda para aldığını da itiraf ettiği de ortaya çıktı.

POLİS FERLUGA KARATUĞ'U CANLI YAYINDA...

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Müge Anlı'da Asım Bayram cinayeti katillerinden şok ünlü ve zengin azmettiriciler açıklaması! Türkiye bu itirafları konuşacak...
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