Müge Anlı'da babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldürüp cesedini yaktığını itiraf eden 17 yaşındaki genç kız ne kadar hapis cezası alacak?

Müge Anlı canlı yayınında 17 yaşındaki genç kızın babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldürdükten sonra annesi ile beraber tandırda gece boyu yakarak cesedi ortadan kaldırdığı itirafı herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı bu cinayet nefsi müdafaya giriyor mu? Babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldüren genç kız hapis cezası alacak mı? Müge Anlı, kayıp olan Abdullah Gazi Akbıyık'ı ararken 17 yaşındaki genç kızın annesini korumak için babasını öldürüp tandırda yakarak cesetten kurtulduğunu anlattığı anlardan sonra tüm Türkiye artık gözaltına alınan genç kızın ne kadar hapis cezası alacağını merak etmeye başladı. Canlı yayına telefonla bağlanan Avukat Yasin Şamlı, babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldürüp cesedini tandırda yakan 17 yaşındaki genç kızın hangi suçtan yargılanacağını ve ne kadar hapis yatacağını yorumladı.