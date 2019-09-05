Müge Anlı'da canlı yayında 20 yıl sonra annelerinden olan kardeşlerini ilk kez gördüler!

FİLM GİBİ HAYATLAR MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'TE

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün (4 Eylül Çarşamba) 20 yıl önce terk edilen yedi kardeşin hayat hikâyesi konu oldu. Kardeşlerden 27 yaşındaki Ümit Göçer annesini aramak için stüdyoya geldi. Ümit 7 yaşındayken annesi iş dönüşü eve dönmüyor. Daha sonra öğreniyorlar ki başka bir adamın arabasına binmiş ve kaybolmuş. Geçen 20 yıl içinde kardeşlerden bazıları Çocuk Esirgeme Kurumu'na giderken bazıları evlatlık veriliyor bazıları ise babalarının yanında kalıyor. Ayrı yerlere savrulan kardeşler 20 yıl boyunca annelerinden haber alamıyor.

Annesini bulmak için yayına gelen Ümit Göçer, yayına gelmeden 3 gün önce annesinin fotoğrafına buluyor ve programa çıkıp yardım istiyor. Dakikalar içinde bulunan anne, telefonla yayına bağlanıp, bırakmak zorunda kaldığını ama sonradan yeniden evlenip, 3 çocuğunun daha olduğunu söylüyor. Anlı'nın anneleri olarak onları görüp sarılmak ister misin sorusuna, onlar da isterse tabii ki isterim deyip bugünkü yayına geliyor.

Anne Hanım Göçer, 13 yaşında babasının amcasının oğluyla evlendirildiğini, çok acılar çekip, psikolojisinin bozulduğunu ve aslında evden intihar etmek için çıktığını söyledi. Aynı iş yerinde çalıştığı, şimdiki imam nikahlı eşinin onu kurtardığını dile getirdi. Aynı zamanda adamın da evli olduğunu ve 7 çocuğunun olduğunu, çok zorluklar çektiğini anlattı.

En büyük kızı Leyla'nın da canlı yayına gelmesiyle, Ümit'in sorduğu neden bıraktın sorusu yeniden Hanım Göçer'e yöneltildi. Anne kızın birbirine sarıldığı anlar stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Okuldan ayrılıp kardeşlerine annelik yapan Leyla, evlatlık verildiği ailenin yanında şiddet görüp kaçmış ve baba evine geri dönmüş. Yıllar sonra evlenip bir yuva kuran Leyla, çocuğu olmadığını bu zamana kadar eşinin en büyük destekçisi olduğunu dile getirdi. Bebek sahibi olmak isteyen Leyla'ya Müge Anlı da yardımcı olmak istediğini söyledi. Reklam arasında Demet Akalın'ın da arayıp Leyla'ya yardım etmek istediğini söyleyen Anlı, talihsiz ablanın yüzünü biraz olsun güldürmeyi başardı.

Daha sonra Selvi ve ikizler Derya ve Deniz yayına gelip, annelerine sarıldılar. Ancak bu zamana kadar onları büyüten annelerini de unutmayıp, teşekkür ettiler. O bizim hala annemiz. Buraya çıktığımız için bize kızmasın dediler.

20 yıl sonra 3 kardeşleri daha olduğunu öğrendiler

Yayına annesini aramak için gelen Ümit ve kardeşleri, yıllar sonra annelerinden olan üç kardeşleri daha olduğunu öğrendiler. Kader, Gülistan ve en küçükleri Nihat'ın da geldiği yayında tüm kardeşler birbirine sarılıp, hep birlikte aile fotoğrafı çektirdiler.