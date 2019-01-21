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Müge Anlı'da canlı yayında cinayeti itiraf etti! Herkes şimdi yeni gözaltıları bekliyor...

12 yıl önce kaybolan Filiz Karadavut'u kardeşi Çiğdem Çakırer'in kocası Umut Çakırer'in öldürdüğü şüphesi üzerine Müge Anlı, soruları ile canlı yayında gerçeğin peşine düştü. Müge Anlı canlı yayında art arda sorduğu sorular ile Çiğdem Çakırer'i köşeye sıkıştırınca cinayet itirafı da geldi! Çiğdem Çakırer, kız kardeşi Filiz Karadavut'u 12 yıl önce kocası Umut Çakırer'in öldürdüğünü itiraf etti. Şimdi herkes cinayeti bilen ve örtbas edilmesine yardımcı olan yada göz yumanların da gözaltına alınmasını bekliyor!

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Müge Anlı'da canlı yayında cinayeti itiraf etti! Herkes şimdi yeni gözaltıları bekliyor...
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