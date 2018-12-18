Müge Anlı'da canlı yayında kan donduran cinayet itirafları!

Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden gelişme. 8 Ağustos'ta ortadan kaybolan Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz'in cinayete kurban gittiği iddia edilmişti. Müge Anlı, canlı yayında Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz'in cinayet zanlısı olarak Haydar Sırça'nın tutuklandığını açıklamıştı. Müge Anlı'ya gelen bir ihbarda ise cinayete kurban giden 2 kişinin dışında bir kişi daha olduğunu açıklamıştı. Müge Anlı'ya katılan esrarengiz görgü tanığı cinayetleri ve kan donduran iddialarını canlı yayında böyle itiraf etti...