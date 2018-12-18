Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Müge Anlı'da canlı yayında kan donduran cinayet itirafları!

Müge Anlı'da canlı yayında şoke eden gelişme. 8 Ağustos'ta ortadan kaybolan Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz'in cinayete kurban gittiği iddia edilmişti. Müge Anlı, canlı yayında Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz'in cinayet zanlısı olarak Haydar Sırça'nın tutuklandığını açıklamıştı. Müge Anlı'ya gelen bir ihbarda ise cinayete kurban giden 2 kişinin dışında bir kişi daha olduğunu açıklamıştı. Müge Anlı'ya katılan esrarengiz görgü tanığı cinayetleri ve kan donduran iddialarını canlı yayında böyle itiraf etti...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı'da canlı yayında kan donduran cinayet itirafları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN