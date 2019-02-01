Müge Anlı'da gizli tanık Seher Okusal cinayetinin kan donduran detaylarını böyle itiraf etti!

Müge Anlı, programa annesini bulmak için başvuran genç kız, annesi Seher Okusal'ın vahşi bir cinayete kurban gittiğini ortaya çıkarmıştı. Seher Okusal'ın kocasının erkek kardeşi ile beraber olduğu için sorun yaşadığı ve evi terk ettiği iddialarını araştıran Müge Anlı, Seher Okusal cinayeti ile ilgili kan donduran iddiaları ekrana taşımıştı. Bir iddiaya göre Seher Okusal, erkek kardeşi tarafında öldürüldükten sonra cesedi köpekler yedirilmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefon bağlantısı ile katılan ve adını gizli tutulması isteyen bir tanık ise Seher Okusal cinayeti ile ilgili yeni kan donduran detayları anlattı.