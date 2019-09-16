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Müge Anlı'da itiraf... Gizemli kişi açıkladı: "Burhan Aykurt'u öldürüp, attık!"

Müge Anlı'da Burhan Aykurt'un ağabeyinden son dakika iddiası! Şimdiye dek birçok esrarengiz olayı çözen Müge Anlı, bu kez de Burhan Aykurt olayını çözmek için kolları sıvadı. 29 Kasım 2018'den beri kayıp olan Aykurt'un ortadan kaybolmasından sonra bugün abisinin görüştüğü gizemli kişi Burhan'ı öldürüp attıklarını ifade etti. Bu bilgileri veren gizemli kişi kim? Daha önce Palu ailesi ve Antalya'daki Asım Bayram cinayetleri gibi olayları çözen Müge Anlı, Burhan Aykurt'un nasıl kaybolduğunu araştırıyor.

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Müge Anlı'da itiraf... Gizemli kişi açıkladı: "Burhan Aykurt'u öldürüp, attık!"
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