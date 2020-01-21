Müge Anlı'da kan donduran cinayette flaş gelişme! Kadını yakarak...
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gündem gelen vahşi cinayetin faili katil 11 yıl sonra operasyonla yakalanarak adalete teslim edildi!
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