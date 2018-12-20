Müge Anlı'da kendi elleriyle çocuklarına tatlı ikram eden Yeşilçam oyuncusu Ustura Kemal'in kararı şoke etti!

Behzat Bey'in en son 17 yaşında gördüğü babası ve annesi 4 sene evli kaldı. Sonrasında çocuğunu görmeyen Niyazi Bey, ilerleyen yıllarda Edirne'ye yerleşti ve şu an tatlı yapıp satarak hayatını devam ettiriyor. Daha önce Edirne'ye gidip babasını arayan Behzat Bey, kendisiyle neden görüşmek istemediğini bile bilmediği babasıyla artık bir arada olmak istediğini dile getirdi.

Ablası Şadiye Talikacı ile sadece telefon ve sosyal medya üzerinden görüşen Behzat Bey, Müge Anlı ve ekibi sayesinde dün ilk defa ablasına kavuştu. Abla Şadiye Talikacı, babasıyla 17 yaşında tanıştığını, kendisini teyzesi ve anneannesinin büyüttüğünü belirtti. Bir dönem babasıyla görüşen Şadiye Hanım, 6-7 yıl önce babasının kendisini evlatlıktan reddedip gittiğini söyledi.

Baba Niyazi Talikacı'nın kararı herkesi şoka uğrattı!

Yıllarca baba özlemi çektiğini söyleyen iki kardeş, bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert'te babaları ile bir araya geldi. Yaptığı tatlıları stüdyoya getiren Niyazi Bey, çocuklarına ve seyircilere tatlı ikram etti. Ancak herkesin çabalarına rağmen konu tatlıya bağlanamadı. Baba Talikacı, çocuklarına el uzatmadı. Sorumluluk istemediğini, yalnız kalmayı sevdiğini söyleyen Niyazi Bey, arada bir gelsin görsünler demesine rağmen huzurunun ve düzeninin bozulmaması için uzak kalmayı tercih etti.