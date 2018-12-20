Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Müge Anlı'da kendi elleriyle çocuklarına tatlı ikram eden Yeşilçam oyuncusu Ustura Kemal'in kararı şoke etti!

20 yıldır görmediği babasını, eski Yeşilçam oyuncularından Niyazi Talikacı’yı arayan Behzat Talikacı, geçtiğimiz günkü programda Müge Anlı’dan yardım istedi. Yeşilçam filmlerinin Ustura Kemal’i Niyazi Talikacı’nın çocukları, babalarıyla görüşmek istiyor. Edirne’de yaşayan Ustura Kemal lakaplı Niyazi Talikacı’ya ulaşan Müge Anlı ekibi, Niyazi Bey’i İstanbul’a getirmek için ikna etti. Canlı yayında gelen baba çocuklarına kendi elleri ile yaptığı tatlıları ikram etti fakat aldığı karara ile herkesi şoke etti.

Behzat Bey'in en son 17 yaşında gördüğü babası ve annesi 4 sene evli kaldı. Sonrasında çocuğunu görmeyen Niyazi Bey, ilerleyen yıllarda Edirne'ye yerleşti ve şu an tatlı yapıp satarak hayatını devam ettiriyor. Daha önce Edirne'ye gidip babasını arayan Behzat Bey, kendisiyle neden görüşmek istemediğini bile bilmediği babasıyla artık bir arada olmak istediğini dile getirdi.

Ablası Şadiye Talikacı ile sadece telefon ve sosyal medya üzerinden görüşen Behzat Bey, Müge Anlı ve ekibi sayesinde dün ilk defa ablasına kavuştu. Abla Şadiye Talikacı, babasıyla 17 yaşında tanıştığını, kendisini teyzesi ve anneannesinin büyüttüğünü belirtti. Bir dönem babasıyla görüşen Şadiye Hanım, 6-7 yıl önce babasının kendisini evlatlıktan reddedip gittiğini söyledi.

Baba Niyazi Talikacı'nın kararı herkesi şoka uğrattı!

Yıllarca baba özlemi çektiğini söyleyen iki kardeş, bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert'te babaları ile bir araya geldi. Yaptığı tatlıları stüdyoya getiren Niyazi Bey, çocuklarına ve seyircilere tatlı ikram etti. Ancak herkesin çabalarına rağmen konu tatlıya bağlanamadı. Baba Talikacı, çocuklarına el uzatmadı. Sorumluluk istemediğini, yalnız kalmayı sevdiğini söyleyen Niyazi Bey, arada bir gelsin görsünler demesine rağmen huzurunun ve düzeninin bozulmaması için uzak kalmayı tercih etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı'da kendi elleriyle çocuklarına tatlı ikram eden Yeşilçam oyuncusu Ustura Kemal'in kararı şoke etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN