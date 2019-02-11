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Müge Anlı'da korkunç cinayet! Öldürdüğü kadının cesedini parçaladıktan sonra...

Kırıkkale'de yaşayan ve 20 Ocak 2019 tarihinden beri kayıp olan 55 yaşındaki Feride Ercan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Müge Anlı'nın programına katılan 45 yaşındaki Hikmet Yalçınkaya verdiği çelişkili ifadeler dikkati çekince polis tarafından takibe alındı. Ankara Emniyet Cinayet Büro dedektifleri, şüpheli hareketlerde bulunan Hikmet Yalçınkaya'yi gözaltına çapraz soruya tabi tutunca gerçek ortaya çıktı. Hikmet Yalçınkaya, Feride Ercan'ı öldürdüğünü ve cesedi yok etmek için sobada yaktığını itiraf edince korkunç cinayet ortaya çıktı.

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Müge Anlı'da korkunç cinayet! Öldürdüğü kadının cesedini parçaladıktan sonra...
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