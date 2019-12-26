Müge Anlı'da Rahmi Özkan'ın torunu Deha Uğur Özkan'ın vefatı gözyaşlarına boğdu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 26 Aralık 2019 Perşembe canlı yayınında; Rahmi Özkan'ın torunu Deha Uğur Özkan'ın vefatı stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
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