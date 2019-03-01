Müge Anlı'da sır perdesi aralanıyor! 82 yaşındaki Asım Bayram parası için öldürüldü mü?

Yeni alacağı evin parasıyla esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu!

Antalya'da yaşayan 82 yaşındaki Asım Bayram'ın kaybolmasının ardından kayıp dosyası Müge Anlı'dan sonra cinayet soruşturmasına döndü. Yeni bir ev almak için evden çıkan Asım Bayram'ın üzerinde evden çıktığında yüklü miktarda para vardı. İddiaya göre daha önceden tanıdığı Murat isimli emlakçının kapısını çalmıştı. O günden sonra Asım Bayram'dan bir daha haber alınamadı. Şüphelerin hedefindeki adam iddiaları reddederek emlakçı olduğunu da yalanladı. Ortada kurnazca tasarlanmış bir cinayet planı olduğu ortaya çıktı.