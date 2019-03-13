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Müge Anlı'da şok gelişme Ferluga Karatuğ canlı yayında böyle tutuklandı! Türkiye'nin konuştuğu Asım Bayram cinayeti aydınlatıldı...

Müge Anlı'da canlı yayında Türkiye'nin konuştuğu cinayette Ferluga Karatuğ'a şok tutuklama! Emlak zengini Asım Bayram'ın öldürüp cesedinin 8 parçaya ayrıldığı vahşi olayda 4 kişi hakkında verilen tutuklama kararının ardından Ferluga Karartuğ'da Müge Anlı canlı yayınında polis tarafından tutuklanarak götürüldü.

Müge Anlı'nın bir süredir servet avcısı bir çete tarafından öldürüldüğünü düşündüğü emlak zengini Asım Bayram'ın cesedi 8 parça halinde bulunmuştu. Müge Anlı Asım Bayram'ın beraber yaşadığı Ferluga Karatuğ'dan şüphelerini sık sık canlı yayında dile getiriyor ve Ferluga Karatuğ'un yalanlarına da isyan ediyordu. Bugün 13 Mart Çarşamba Müge Anlı canlı yayınında stüdyoya gelen cinayet büro amirliğine bağlı polis ekipleri Freluga Karatuğ'u Asım Bayram cinayeti suçlaması ile tutuklayarak götürdü. Müge Anlı yine Türkiye'nin konuştuğu vahşi bir cinayeti aydınlatarak büyük bir gazetecilik başarısı gösterdi.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU VAHŞİ CİNAYETTE ŞOK GELİŞME!

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Müge Anlı'da şok gelişme Ferluga Karatuğ canlı yayında böyle tutuklandı! Türkiye'nin konuştuğu Asım Bayram cinayeti aydınlatıldı...
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