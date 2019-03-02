Müge Anlı'da yine Türkiye'nin konuşacağı şok cinayet iddiası! İşte Asım Bayram'ın beraber yaşadığı Ferluga Karatuğ'un yalanı...

Müge Anlı yine tüm Türkiye'nin konuşacağı bir esrarengiz olayı daha aydınlatmak üzere! Antalya'da üzerindeki yüklüce para ile ortadan kaybolan 82 yaşındaki emlak zengini Asım Bayram'ın beraber yaşadaığı Ferluga Karatuğ ve servet avcısı çete tarafından ortadan kaldırıldığı iddiları güçleniyor. Ortaya çıkan yeni tanıklar ise Ferluga Karatuğ'un bir süre önce kocasının da esrarengiz biçimde öldüğü ve ölen adamın servetinin çete tarafından yağmalandığını iddia ettiler. Programa gelen ihbar telefonlarında ise Ferluga Karatuğ'un içinde olduğu çetenin yaşlı zengin erkekleri tuzağa düşürerek servetleri için ortadan kaldırıldığı iddialarında bulunuldu.