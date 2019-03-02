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Müge Anlı'da yine Türkiye'nin konuşacağı şok cinayet iddiası! İşte Asım Bayram'ın beraber yaşadığı Ferluga Karatuğ'un yalanı...

Müge Anlı yine Türkiye'nin konuşacağı bir cinayeti aydınlatmak üzere! 1 Mart Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında yüklüce para ile Antalya'da ortadan kaybolan 82 yaşındaki emlak zengini Asım Bayram'ın beraber yaşadığı Ferluga Karatuğ'un yalan ifade verdiği ortaya çıktı. Emekli polis Servet Sönmez de dahil olmak üzere tanıklar; Asım Bayram'ın beraber yaşadığı Ferluga Karatuğ'un yalan söylediğini ifade ettiler. Ferluga Karatuğ hakkında ortaya çıkan kan donduran yeni ifadeler 82 yaşındaki emlak zengini Asım Bayram'ın planlı bir cinayet kurban gittiği iddiasını güçlendirmeye başladı. Yüklüce para ile ortadan kaybolan Asım Bayram'ın görüldüğü iddia edilen bir depodan gelen kötü kokunun ise bir hayan ölüsünden geldiği iddiası kimseye inandırıcı gelmezken Müge Anlı canlı yayında art arda gelen açıklamalar karşısında isyan etti. Müge Anlı, esrarengiz olayı çözmeye yaklaştıkça emlak zengini Asım Bayram olayındaki şüphelilerin paniği ise izleyicilerin de gözünden kaçmadı.

Müge Anlı yine tüm Türkiye'nin konuşacağı bir esrarengiz olayı daha aydınlatmak üzere! Antalya'da üzerindeki yüklüce para ile ortadan kaybolan 82 yaşındaki emlak zengini Asım Bayram'ın beraber yaşadaığı Ferluga Karatuğ ve servet avcısı çete tarafından ortadan kaldırıldığı iddiları güçleniyor. Ortaya çıkan yeni tanıklar ise Ferluga Karatuğ'un bir süre önce kocasının da esrarengiz biçimde öldüğü ve ölen adamın servetinin çete tarafından yağmalandığını iddia ettiler. Programa gelen ihbar telefonlarında ise Ferluga Karatuğ'un içinde olduğu çetenin yaşlı zengin erkekleri tuzağa düşürerek servetleri için ortadan kaldırıldığı iddialarında bulunuldu.

MÜGE ANLI 1 MART CUMA EMEKLİ POLİSTEN ŞOK AÇIKLAMA!

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Müge Anlı'da yine Türkiye'nin konuşacağı şok cinayet iddiası! İşte Asım Bayram'ın beraber yaşadığı Ferluga Karatuğ'un yalanı...
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