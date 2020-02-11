Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek! Çocuklar gibi sevindi | Video

'Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi' depremzedeler için yola çıktı! Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, iyilikte de rekor kırmaya devam ediyor.

Bir programdan fazlası olan Müge Anlı'yla Tatlı Sert sosyal projelerle de gündemde. Geçtiğimiz Ramazan ayında Kızılay işbirliği ile aşevi bağış kampanyası başlatılmıştı. İşte o projenin meyvesi mobil aşevi Atv stüdyolarının bahçesinde tanıtıldı. He türlü ihtiyacın düşünüldüğü afetlerde görev alacak mobil aşevi ilk olarak Elazığ'da hizmet verecek.

MÜGE ANLI'DAN ELAZIĞ'DAKİ DEPREMZEDELERE DESTEK

"Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi" depremzedeler için yola çıkıyor.

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, iyilikte de rekor kırmaya devam ediyor.

Müge Anlı, geçtiğimiz Ramazan ayında desteklediği kampanya ile bağışlanan mobil aşevinin ilkinin bugün itibariyle faaliyete geçtiğini canlı yayında açıklandı. Her türlü ihtiyaç düşünülerek hazırlanan mobil aşevinin ilk görev yeri ise geçtiğimiz günlerde deprem felaketiyle sarsılan Elazığ oldu.

Müge Anlı, geçtiğimiz Ramazan ayında düzenlediği bağış kampanyası ile Kızılay'a 5 tanesi mobil olmak üzere toplam 7 aşevi bağışlamıştı. Her tür imkanın düşünüldüğü mobil aşevinin ilki, bugün faaliyete geçti. Müge Anlı, stüdyoya getirilen aşevini, bağışçıları adına gezerek teknik özelliklerini paylaştı. Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi, her gün 3 öğün sıcak yemekle toplam 7 bin 500 kişiye hizmet vereceği, aynı zamanda çay ikramında da bulunacağı açıklandı.

Müge Anlı'nın desteklediği aşevi kampanyasında hayırsever izleyicileriyle birlikte toplamda "6 milyon 599 bin 451 lira" tutarında rekor bir bağış toplanmıştı.