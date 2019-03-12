Müge Anlı'yı isyan ettiren cinayette ceset parçalarının gömüldüğü yere basılınca...

Müge Anlı, 82 yaşındaki emlak zengini Asım Bayram'ın ceset parçalarının bulunmasının ardından itiraf için canlı yayından Ferluga Karatuğ'u sıkıştırmaya devem ediyor. Emlak zengini Asım Bayram'ın servet avcısı bir çete tarafından Ferluga Karatuğ'un yardımı ile öldürüldüğü kesinleşmek üzere! Müge Anlı, Ferluga Karatuğ'un cinayeti itiraf etmesini beklerken canlı yayındaki yalanları ve soğuk kanlılığı karşısında ise isyan etti! Müge Anlı ile Tatlı Sert muhabirleri ise ceset parçalarının gömüldüğü yerlerin bulunmasında ise ayakla basılan toprağın verdiği garip tepkiyi ise canlı yayında göstererek paylaştı.