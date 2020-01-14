Ramo 2. bölüm fragmanı yayınlandı
Ekranların yeni dizisi Ramo 1. bölümü yayınlandı. İlk bölümün hemen ardından yayınlanan Ramo 2. bölüm fragmanı ise merak konusu oldu. İşte Ramo 2. bölüm fragmanı
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Ramo 2. bölüm fragmanı yayınlandı 14.01.2020 | 22:46
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Ramo 1. Bölüm (14 Ocak 2020 Salı) Silahların gölgesinde ihanet... 13.01.2020 | 14:50
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