Saba Tümer'den konuşulacak açıklama: David Beckham’la aynı yatakta yattım | Video
Kahkahalarıyla tanınan Saba Tümer, Katar'ın başkenti Doha'ya tatile gitti. Seyahat dönüşünde, Beckham’la tesadüfen aynı yatakta yattığını öğrenen Tümer, sosyal medya hesabından paylaştığı son videosunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Daha önce David Beckham'ın Duha'da kaldığı otele tatile giden Tümer, Beckham’la tesadüfen aynı yatakta yattığını açıkladı.
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