Şampiyon 11. bölüm fragmanı yayınlandı
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Şampiyon 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin olduğu yapımda bu hafta Fırat’ın maçı kazanması tüm dengeleri altüst etmiştir. Derviş Aladağlı bunun hesabını sormaya niyetlidir. Yaman ve Zafer maçın yapıldığı salona giderler. Ancak Fırat’la görüşemezler. Dizinin takipçileri internet üzerinden Şampiyon 11. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte her hafta izleyicilerini ekranlara kilitleyen Şampiyon 11. Yeni bölüm fragmanı!
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