Web TV Medya Şampiyon 19. Bölüm (2 Şubat 2020 Pazar) Kafkas, önüne geleni böyle indirdi!

Şampiyon 19. Bölüm (2 Şubat 2020 Pazar) Kafkas, önüne geleni böyle indirdi!

Şampiyon 19. Bölüm (2 Şubat 2020 Pazar) Kafkas, önüne geleni böyle indirdi!
02.02.2020 | 13:43

TRT 1'de yayınlanan Şampiyon isimli dizinin 2 Şubat 2020 Pazar akşamı yayınlanacak olan 19. Bölüm 2. fragmanında Kafkas'ın önün geleni yumruklarıyla yere serdiği sahneler dizinin hayranlarını heyecanlandırdı!

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