Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı yayınlandı
Star TV ekranlarının yeni dizisi Sefirin kızı 1. Bölüm geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Yeni dizinin konusu ve oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekerken ilk bölümü izleyen vatandaşlar internet üzerinden Sefirin kızı 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Gelecek hafta yaşanacak olayların merak edildiği yapım konu olarak ise Nare ve Sancar karakterleri arasındaki aşkı anlatıyor. Peki, Sefirin Kızı 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek hafta neler yaşanacak? İşte detaylar…
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