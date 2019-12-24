Sefirin Kızı 3. bölüm fragmanı
Star TV’nin iddialı dizisi Sefirin Kızı 2.son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk günden bugüne reytinglerde zirveyi oynana dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Buna göre ‘’ Sefirin Kızı 3.bölüm fragmanı yayınlandı mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Nare’nin tek amacı kızını Sancar'dan geri almak oluyor. Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu Sancar’ın ayaklarının dibine bırakır. Sefirin Kızı yeni bölümde heyecanlı gelişmeler yaşanacak. İşte Sefirin Kızı 3.bölüm fragmanı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Sefirin Kızı 3. bölüm fragmanı 24.12.2019 | 01:40
00:52
Canlı yayındaki kavuşma, Türkiye'yi ağlattı! 23.12.2019 | 18:50
01:19
Hekimoğlu 2. bölüm ikinci fragmanı izle 23.12.2019 | 16:01
03:33
Seran Bilgi - Hiç Gibi / A Para / Günaydın Hafta Sonu / 22.12.2019 23.12.2019 | 15:56
03:39
Bengü - Günaydın / A Para / Günaydın Hafta Sonu / 22.12.2019 23.12.2019 | 15:55
00:23
Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları 23.12.2019 | 14:55
02:40
Ünlü Türk rapçilerin eski ve yeni halleri! 23.12.2019 | 14:39
02:01
Bengü - İçimden Gelmiyor / A Para / Günaydın Hafta Sonu / 22.12.2019 23.12.2019 | 14:26
02:13:08
03:53
03:30
Aylin Şengün Taşçı - Git / A Para / Günaydın Hafta Sonu / 22.12.2019 23.12.2019 | 11:41
01:58
Çukur 3. sezon 14. son bölümden ikinci fragman yayınlandı 23.12.2019 | 11:33
02:57
04:16
Seran Bilgi - Affetmem Asla Seni / A Para / Günaydın Hafta Sonu / 22.12.2019 23.12.2019 | 11:39
00:45
02:50
00:45
02:18:59
00:45