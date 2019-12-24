Star TV’nin iddialı dizisi Sefirin Kızı 2.son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk günden bugüne reytinglerde zirveyi oynana dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Buna göre ‘’ Sefirin Kızı 3.bölüm fragmanı yayınlandı mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Nare’nin tek amacı kızını Sancar'dan geri almak oluyor. Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu Sancar’ın ayaklarının dibine bırakır. Sefirin Kızı yeni bölümde heyecanlı gelişmeler yaşanacak. İşte Sefirin Kızı 3.bölüm fragmanı