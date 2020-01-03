Sefirin Kızı 4. Bölüm (13 Ocak 2020 Pazartesi) fragmanında şoke eden aşk itirafı!
Sefirin Kızı isimli dizinin 13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlanacak 4. Bölüm fragmanındaki şoke eden aşk itirafı herkesi şaşkına çevirdi!
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