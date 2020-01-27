Sefirin Kızı 6. Bölüm (27 Ocak 2020 Pazartesi) Dizinin hayranlarını şoke eden tutuklama!
Sefirin Kızı 6. Bölüm 2. son fragmanındaki şok tutuklama kararı dizinin hayranlarını şoke etti...
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