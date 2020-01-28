Melih Altınok atv'de yayınlanan 'Son Durak' isimli programda; Serdar Akinan'ın bir televizyon programında depremzedelerin enkaz altında bilerek bırakıldığı yalanını söylediği anlara ait videoyu paylaştı ve “Serdar Akinan bu iddiaları kanıtlamazsa halk …’yı tamamlayacaktır” dedi.