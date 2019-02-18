Söz 70. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı - Yavuz, Linda'ya karşı hamle yapacak!

SÖZ 70. BÖLÜM İKİNCİ FRAGMANI YAYINLANDI! (SÖZ 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI)

Linda'nın Yavuz hakkında söyledikleri Derya'yı derinden etkiler. İçinde barındırdığı şüpheleri iyice gün yüzüne çıkan Derya, gerçeğin peşine düşmekte kararlıdır. Linda tarafından çok zor bir durumun içine sokulan Yavuz ise Linda'ya karşı hamle için harekete geçer.

Samet'in evine düzenlenen operasyonun ardından Samet'in bulaştığı pis işler Melisa ile Keşanlı'nın arasında mesafe girmesine neden olur. Sami'nin de alınmasının ardından Seda'nın ifadesi büyük önem kazanır. Fakat Seda'nın konuşmasını engellemek için eski işbirlikçiler de devreye girecektir.

Kurulması planlanan terör devleti için Dragan ve Linda hazırlıklarını hızlandırır. Fakat ellerinde bulundurdukları terör örgütlerini uluslararası alanda meşrulaştırmak için kurdukları plana Tim karşı mücadelesini sürdürecektir.

Karabatak'ın izini bulmak için çıktığı yolda, aşkı uğruna büyük bedeller ödemek zorunda kalan Nazlı ise kendisini Ateş'e hiç olmadığı kadar yakın bulacaktır.

Linda, Yavuz hakkındaki iddialarını kanıtlayacağını söyleyip Derya'yı buluşmaya ikna eder. Eline geçen kanıtlarla Derya büyük bir şok yaşayacaktır.