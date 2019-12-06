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Yemin 135. Bölüm (6 Aralık 2019 Cuma) fragman yayınlandı izle! Emir'in hayatı tehlikede!

06.12.2019 | 14:53

Yemin isimli dizinin 6 Aralık 2019 Cuma günü yayınlanacak 135. yeni bölümünün fragman yayınlandı...

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