Büyük eğitim seferberliğinde diplomasını alan Müge Anlı stüdyosuna koştu!

Yılın en önemli sosyal sorumluluk projelerinden kabul edilen okuma yazma seferberliği, 14 yaş üstü okuma yazma bilmeyen her 3 kişiden 1'ine ulaştı. İlk günden itibaren projeyi sahiplenen Emine Erdoğan, yıl boyunca katıldığı pek çok etkinlikte okuma yazma seferberliğini anlattı. Vatandaşları projeye katılmalarına teşvik etti ve proje bir anda çığ gibi büyüdü. Seferberlik harekâtına Milletvekilleri, Valiler, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürleri de destek verdi, halka çağrı yaptı. Her bölgeden ve her yaştan vatandaşların gönüllü olarak katıldığı kurslarla okuma yazma mutluluğu ve gururu yaşandı. Okullarla halk eğitim merkezleri dışında tutuklular için cezaevlerinde, hastalar içinse hastane ve evlerinde sınıflar açıldı. Okuma yazma dersleri verildi.

Toplam 120 saatlik eğitim programının sonunda yapılan sınava 602 bin 168 kursiyer katıldı. Başarılı olan kursiyerler diplomalarını törenlerle aldı. Müge Anlı'nın yıl boyunca özel programlarla katılımı arttırmaya çalıştığı okuma yazma seferberliği sayesinde pek çok ilk yaşandı. Kimi ilk mektubunu yazdı, kimi ilk mektubunu okudu.

Müge Anlı projenin 1.yılı ardından duygularını dile getirdi. "Herkese teşekkür ediyorum. Kurslara koşan, eğitim materyallerini sağlayan devletime de teşekkür ediyorum. Bu kadar kişiye ulaşacağımızı tahmin etmiyordum. Devletin de desteğiyle proje çığ gibi büyüdü. Biz davet ettik, Cumhurbaşkanı'mız destek verdi. Emine Erdoğan ise yıl boyunca katıldığı her etkinlikte bu seferberlikten bahsetti ve bu seferberliği devam ettireceğini söyledi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok gururluyum." dedi.