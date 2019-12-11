'Youtuber'lara vergi kıskacı! Youtuber'lar ne kadar kazanıyor?
Youtuber'ları milyonlarca kişi takip edip izliyor ve Türkiye'nin gelir seviyesine bakıldığında oldukça yüksek miktarda para kazanıyorlar. Son yılların yeni mesleği haline gelen Youtuber'lık sadece Youtube'dan değil, reklam alınan sponsor markalardan da kazanç sağlıyor. Bazı menajerlik şirketleri ve yapım şirketleriyle de anlaşan Youtuber'lar, ortalama olarak Türkiye'de ilk 10'da yer alan en iyi fenomenin aylık kazancı 2 ila 3 milyon arasında değişiyor. Youtube dışında Instagram'da da birçok marka oluşturulabiliyor ve buradan ticari çalışmalar yürütülebiliyor. Bu seneye kadar vergiye tabii tutulmayan fenomenler, bu sene geçen yasadan sonra artık vergiye tabi tutulacak.
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