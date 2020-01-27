Zalim İstanbul 28. Bölüm (27 Ocak 2020 Pazartesi) Kan donduran cinayette şok itiraf!
Zalim İstanbul isimli dizinin 27 Ocak 2020 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 28. Bölüm 2. son fragmanında şok cinayet itirafı...
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