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Kurban eti nasıl dağıtılmalıdır? Kurbanın etinin kaçta kaçı pay edilmelidir?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bayramın mutluluğunu yaşarken vatandaşlar da kestikleri kurbanın etlerini nasıl dağıtacakları konusunu araştırmaya başladı. Kurban etleri nasıl pay edilir? Kurban etleri kaç parçada dağıtılır gibi soruları Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu:

Kurban kalabalık bir ailenin içerisinde kesilmiş ve aile fertleri çok ise ihtiyacı olan çok varsa kurbanın tümü aile içinde dağıtılabilir. (Kardeş, amca, dayı, hala, yeğen)

Ancak iki kardeş (yeğen, dayı,amca vs.) kurbanın tümünü arasında dolaştıralım her birinin evinde yeniden kurban oluşsun düşüncesi doğru değildir. Kurbanın gayesi hem kardeşlik sağlamak hem yardımlaşma hem de kurbanın ulaşamayacağı evlere kurbanın etini ulaştırmak. Bu yüzden mutlak manada en azından bir kısmını fakirlere bir kısmını komşulara bir kısmını da akrabalara dağıtırsınız.

Demişlerki büyükler bir tavsiye olarak 7 eve kurbanın eti gitmelidir.

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Kurban eti nasıl dağıtılmalıdır? Kurbanın etinin kaçta kaçı pay edilmelidir?
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