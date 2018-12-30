"Hocam yılbaşında hindi yemek günah mı?"

Her yılbaşı yaklaştığında sorulan "Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşında hindi yada tavuk kesmek günah mı? Yılbaşında hindi yemek caiz mi?" gibi sorulara Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, programında cevap vererek tartışmalara son noktayı koydu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Hz. İsa'nın doğun günü olan Noel ile yılbaşının aynı şey olmadığını ve farklı tarihler olduğunu belirterek; kendisinin de hindi, tavuk sevdiğini ve niyetin dinimiz için olan önemini vurguladı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yılbaşının yaklaştığı günlerde bir izleyicisinin sorduğu "Yılbaşında hindi yemek günah mı?" sorusuna bakın nasıl cevap verdi...