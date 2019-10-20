Enjeksiyonla bel fıtığı tedavisi
Algoloji ve Ağrı Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Lüleci, “Enjeksiyonla bel fıtığı tedavisi” hakkında bilgi verdi. Enjeksiyonla bel fıtığı tedavisi özellikle ilerleyen yaşlarda çokça tercih edilen bir yöntemdir. Fıtık, eklemlerde kireçlenmeyle birlikte görüldüğünden dolayı omurilikte daralmalara sebep olmaktadır. Enjeksiyonla bel fıtığı tedavisi, herhangi bir komplikasyona neden olmadan beş dakikada uygulanabilen bir işlemdir.
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