Enjeksiyonla boyun fıtığı tedavisi
Algoloji ve Ağrı Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Lüleci, “Enjeksiyonla boyun fıtığı tedavisi” ile ilgili bilgiler verdi. Boyun fıtığında hastaların sadece %1’inde ameliyata ihtiyaç duyulmaktadır. Ameliyatsız boyun fıtığı tedavisinde uygulanan yöntemlerden biri ise enjeksiyonla tedavidir. Bu yöntem, özellikle kireçlenmeyle birlikte görülen boyun fıtıklarında lokal anesteziyle uygulanmaktadır
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