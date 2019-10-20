Algoloji ve Ağrı Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Lüleci, “Enjeksiyonla boyun fıtığı tedavisi” ile ilgili bilgiler verdi. Boyun fıtığında hastaların sadece %1’inde ameliyata ihtiyaç duyulmaktadır. Ameliyatsız boyun fıtığı tedavisinde uygulanan yöntemlerden biri ise enjeksiyonla tedavidir. Bu yöntem, özellikle kireçlenmeyle birlikte görülen boyun fıtıklarında lokal anesteziyle uygulanmaktadır