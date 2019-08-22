Ortopedi ve Travmatoloji bölümü Doç. Dr. Atıf Erol Aksekili, “Skolyoz nedir? Bulguları nelerdir?” sorularını tüm detaylarıyla cevapladı. Omurganın yana doğru S veya C şeklinde eğriliklerine skolyoz adı verilir. Oldukça sık görülen bir omurga rahatsızlığıdır, %2,5 oranında görülmektedir. Bulguları; omuz veya bel dengesizlikleri, bir kürek kemiği diğerine oranla daha belirgin olması, kişi öne eğildiğinde kaburgaların diğer tarafa oranla yüksekte kalması, gövdenin vücudun orta hattından sağa veya sola kayması şeklinde özetlenebilir. En sık ergenlik çağında görülmektedir. Bu dönemde hızlı büyümeyle birlikte skolyozda ilerlemektedir.