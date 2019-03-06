Dünyanın en hızlı otomobili Cenevre'de sergilendi! Yeni araçlar görücüye çıktı

İsviçre'nin Cenevre kentinde otomobil fuarı açıldı. Fuarda sıradışı tasarımlarıyla yer alan otomobillerin yanı sıra dünyanın en hızlı otomobili de yer aldı. Birbirinden farklı tasarımlarıyla son model araçların yer aldığı fuar otomobil tutkunlarının gözlerini kamaştırdı. İlk defa sergilenen araçlara büyük ilgi gösteren otomobil tutkunları dünyanın en hızlı otomobilini de hayranlıkla izledi. Maksimum hızı 400 km olan aracın fiyatı 2.6 milyon dolar olarak belirlenirken aracın 0-100 kmh hıza 2 saniyeden az bir sürede çıktığı ve 12 saniyede 300 kmh hıza ulaştığını belirtildi.