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Yerli otomobilimiz TOGG'dan yeni video! Sosyal medyada paylaşıldı tasarım süreciyle ilgili belgesel yayınlanacak

08.01.2020 | 16:00

Yerli ve milli Türkiye'nin gururu olan otomobil TOGG ile ilgili sosyal medyada yeni bir video yayınlandı. Yapılan açıklamada yerli otomobilin tasarım sürecinde yaşananlarla ilgili belgeselin Cuma günü yayınlanacağını duyuruldu.

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