Yerli otomobilimiz TOGG'dan yeni video! Sosyal medyada paylaşıldı tasarım süreciyle ilgili belgesel yayınlanacak
Yerli ve milli Türkiye'nin gururu olan otomobil TOGG ile ilgili sosyal medyada yeni bir video yayınlandı. Yapılan açıklamada yerli otomobilin tasarım sürecinde yaşananlarla ilgili belgeselin Cuma günü yayınlanacağını duyuruldu.
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