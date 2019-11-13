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Akıllı saat ve kulaklıklardaki gizli tehlike

13.11.2019 | 14:13

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son dönemde kullanıcı sayısı giderek artan akıllı saatlerdeki sağlık riskine dikkat çekti. İlhan, "Akıllı saati kolumuza taktığımız an hem cep telefonu maruziyeti oluyor hem de akıllı saatin kendisinden kaynaklanan elektromanyetik alan maruziyeti oluyor" dedi

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