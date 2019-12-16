Çikolata kisti erken fark edilirse önüne geçilebilinir mi?

Prof. Dr. Doktor Fatih Şendağ, kadınlarda görülen çikolata kistlerinin erken teşhisinin faydaları hakkında bilgi verdi. Çikolata kistleri âdet zamanları çok şiddetli ağrı yapabiliyor. Her âdet sancısı çikolata kisti ile alakalı olmayabilir fakat sancının şiddeti çok büyükse ve sürekli ağrı kesici almak zorunda kalıyorsanız, sosyal yaşantınızı büyük ölçüde etkiliyorsa bunu önemsemek gerekiyor. Bu hastalıktaki en büyük şikâyet âdet döneminde görülen ağrılardır. Özellikle genç kızlarda şiddetli ağrı görüldüğünde aile büyükleri tarafından evlendiğinde geçer deniliyor. Fakat sancılar gerçekten genç kız için dayanılmaz bir hale geliyor ve sosyal yaşantısının etkiliyorsa bir jinekoloğa gitmekte fayda var. Eğer erken yaşta bu hastalık fark edilirse ağrıyı geçiştirecek tedaviler uygulanabilir, çocuk sahibi olmak isteyen bir kişide görülüyorsa tedavi yöntemi değiştirilebilir.