Çin'deki ölümcül Corona virüsünün kaynağı Çin yemekleri mi? İşte Ölümcül Corona Çin virüsünün kaynağı..

Çin’de meydana gelen Corona virüsünün, hayvandan insana geçtiği yönündeki tartışmalar devam ediyor. Virüs ile ilgili gözler Çin mutfağına çevrilirken, virüse neden olan durumun, tüketilen hayvanlar olup olmadığı merak ediliyor. Gazi Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan A Haber’ e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"VİRÜSÜN ZATÜRREYE BENZER BELİRTİLERİ VAR"

Prof. Dr. Ahmet Demircan: "İlk etapta virüsün hayvandan hayvana bulaştığı biliniyordu ancak virüs hayvan ve hayvansal ürünleri satın alan kişilerde görüldü. Hastanelerde hiç hayvanlar ile teması olmayan kişilerde de virüsün görülmesi üzerine hayvanlardan insanlara geçtiği bilimsel olarak kanıtlanmış oldu. Şuan Çin'de başlayan virüs yarasalarda göründüğü biliniyor. Vuhan şehrinde yarasa çorbasının tüketiminin çok fazla olması da bu sonuçları doğurdu. Bu kişiler hastalandıkları zaman ortak kullanım alanlarından insanlara ve hastanelere gittikleri zaman sağlık çalışanlarına bulaştırıyorlar. Burada ki en büyük risk faktörlerinden birisi Çin'den seyahat etmiş kişilerdir. Eğer virüsün belirtileri arasında olan yüksek ateş, nefes darlığı kişilerde görülürse en yakın sağlık kuruluşuna giderek, destek tedavi sağlamak gerekir. Virüsün belirgin özel bir tedavisi şuan yok. Hastalık ağır seyredebiliyor ve zatürreye benzer bir şekilde görülüyor. Bugün itibari ile Uzakdoğu ve Amerika'da görülen hastalık 830 kişiye ulaşmıştır." ifadelerinde bulundu.

Virüsün yayılmasını önlemek için öncellikle önlem alınması gerektiğin belirten Demircan: "Bütün grip hastalıklarında olduğu gibi, kişisel ve toplumsal hijyene dikkat etmemiz gerekir. Virüse yakalanan olursa erken fark etmesi çok önemli. Başka hastalığı olan ve direnci düşük hastaların ise çok daha fazla tedbirli olmasını öneriyorum." şeklinde konuştu.