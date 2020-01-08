Çocuklarda alt ıslatma problemi
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Berkan Reşorlu, ‘’Çocuklarda alt ıslatma problemi’’ konusuna dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. 5 yaşını bitirmiş bir çocuk geceleri hala altını ıslatmaya devam ediyorsa, bu durum yatak ıslatma veya enürezis nokturna olarak adlandırılır. Oldukça sık karşılaşılan bir durumdur ve 5 yaşındaki çocukların yüzde 15 ila 20’sinde görülmektedir...
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