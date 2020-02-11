Çocuklarda diyabetin tedavisi nasıl yapılır? | Video

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz ” Çocuklarda diyabet tedavisi için yapılması gerekenleri” sizler için anlattı. Çocuklarda diyabet kan şekerini yükselmesine denir. 2 tip diyabet vardır. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet şeklindedir. Bunun sonucunda İnsülin tedavisi uygulanmaktadır. Deri altına günlük 4 kere uygulanan bir tedavi şeklidir. Burada çocuğun egzersiz ve beslenme düzeni de oldukça önemlidir Bunların dozları çocuğun yeme düzenine ve hareket düzenine göre ayarlanmaktadır.