Çocuklarınızı sakın böyle beslemeyin! Bu gıdaları yiyen çocuklar okulda... Eğer çocuklarınızı böyle beslerseniz...
Çocuklar nasıl beslenmeli? Zeka ile beslenme arasındaki ilişki nedir? Okulda başarı için çocuklarımızı hangi gıdalarla beslemeliyiz? Çocuklarınızı bu gıdalarla beslerseniz ne olur? atv'nin 'Kahvaltı Haberleri' isimli programının konuğu Dr. Ayça Kaya, çocuk beslenmesinde doğru bildiğimiz yanlışları ve beslenme sağlık arasındaki ilişkiyi anlattı. Dr. Ayça Kaya, çocukların tüketmesi gereken gıdaları ve beslenme tarzını canlı yayında örnekleri ile anlattı.
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