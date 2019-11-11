Web TV Sağlık Çocuklarınızı sakın böyle beslemeyin! Bu gıdaları yiyen çocuklar okulda... Eğer çocuklarınızı böyle beslerseniz...

Çocuklarınızı sakın böyle beslemeyin! Bu gıdaları yiyen çocuklar okulda... Eğer çocuklarınızı böyle beslerseniz...

11.11.2019 | 10:24

Çocuklar nasıl beslenmeli? Zeka ile beslenme arasındaki ilişki nedir? Okulda başarı için çocuklarımızı hangi gıdalarla beslemeliyiz? Çocuklarınızı bu gıdalarla beslerseniz ne olur? atv'nin 'Kahvaltı Haberleri' isimli programının konuğu Dr. Ayça Kaya, çocuk beslenmesinde doğru bildiğimiz yanlışları ve beslenme sağlık arasındaki ilişkiyi anlattı. Dr. Ayça Kaya, çocukların tüketmesi gereken gıdaları ve beslenme tarzını canlı yayında örnekleri ile anlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

26:39
Çocuklarınızı sakın böyle beslemeyin! Bu gıdaları yiyen çocuklar okulda... Eğer çocuklarınızı böyle beslerseniz... 11.11.2019 | 10:24
04:05
Dikkat bu mantarlara sakın el sürmeyin! Zehirli ıspanaktan sonra zehirli mantar alarmı... 07.11.2019 | 15:52
23:17
Dikkat bu gıdalar kanser yapıyor! Bu tip yaşam tarzı ve beslenme kanseri adeta davet ediyor... 07.11.2019 | 10:42
02:34
Tüp bebek tedavisine ne zaman başvurulmalıdır? 06.11.2019 | 10:18
01:29
Tüp bebek tedavisi nedir? 06.11.2019 | 10:18
33:37
Ispanak zehirlenmeleri hakkında Doç. Dr. Yavuz Dizdar'dan canlı yayında flaş açıklama "O ıspanağı satan market..." 05.11.2019 | 10:49
03:37
Uzmanından gripten korunma ve beslenme uyarıları 04.11.2019 | 18:41
08:32
Türkiye'nin ilk milli ilacı, dünyanın yarasını saracak 02.11.2019 | 10:01
07:28
Ölümcül SSPE hastalığına yakalanan 28 yaşındaki Halil Özçelik 5 yıldır gözlerini kıpırdatamıyor, adeta kan ağlıyor 01.11.2019 | 14:41
14:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan A Haber'de önemli açıklamalar! 31.10.2019 | 15:42
26:29
Genç kalmak mümkün mü? Gençlik iksiri besinler hangileri? İşte Dr. Ender Saraç'tan genç kalmanın mucizevi yolları... 31.10.2019 | 10:17
28:27
Dikkat bu yiyecekler kısırlığa sebep oluyor! Hamile kalmak isteyenler bir yıl boyunca bakın nasıl beslenmeli 28.10.2019 | 10:25
01:28
Kök hücre nedir? Nasıl elde edilir? 17.10.2019 | 12:33
01:52
Çocukların beslenme çantalarında neler olmalıdır? 17.10.2019 | 12:24
01:28
Orta kulak iltihabı nedir? Nasıl tedavi edilebilir? 17.10.2019 | 12:24
00:53
Yağ enjeksiyonunda hastanın bilmesi gerekenler nelerdir? 17.10.2019 | 12:33
00:49
Bruksizm nedir? 17.10.2019 | 14:10
01:44
Pb serum nedir? 17.10.2019 | 13:50
02:48
Tatlı krizlerinin nedenleri nelerdir? 17.10.2019 | 14:10
01:27
Kalıcı makyaj nedir? 17.10.2019 | 14:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN