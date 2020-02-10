Corona virüsü hakkında ne düşünüyorsunuz?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs, yüzlerce can aldı. 20'den fazla ülkeye yayılan ölümcül salgın hakkında, vatandaşlarımıza düşüncelerini sorduk.
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