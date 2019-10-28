Dikkat bu yiyecekler kısırlığa sebep oluyor! Hamile kalmak isteyenler bir yıl boyunca bakın nasıl beslenmeli
Kısırlığının sebebi nedir? Kısırlık son yıllarda neden arttı? Kadınların doğurganlık yaşı neden hızla düşüyor? Atv'de yayınlanan 'Kahvaltı Haberleri' programı canlı yayınına konuk olan katılan Fitoterapist Ümit Aktaş Tüp Bebek tedavi yöntemleri ve kısırlıkla ilgili çarpıcı flaş açıklamalarda bulundu. Fitoterapist Ümit Aktaş, kısırlığın artmasının baş sorumlusunun beslenme alışkanlıkları olduğunu açıkladı. Fitoterapist Ümit Aktaş, yaptığı açıklamalarda; tarım ilaçlarının yoğun kullanımı ve hibrit tohumların yaygınlaşmasıyla beraber kısırlığın arttığına dikkat çekti.
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