Dr. Ender Saraç, kahvaltı flaş açıklaması "Kahvaltıyı doğru ve bilinçli yapmak en önemli kısım"

Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz'ün "Kahvaltıya, uyanılan ilk saatlerde ihtiyaç yok" açıklamasını Uzman Doktor Ender Saraç değerlendirdi.

"GELENEKSEL BİR KAHVALTI ÖNERİYORUM"

Uzman Tıp Doktoru Ender Saraç; "Mehmet Öz bizim yurtdışındaki gururumuz. Ben Öz'ün acıkmadan yemeyin sözüne katılıyorum. Eğer sabah kalktığınızda kendinizi tok hissediyorsanız zorla yemek doğru bir şey değil. Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini de fakir gibi yiyin. Çünkü gece boyunca kan şekeriniz düşüyor, sindirim tamamlanmış oluyor. Bizde kalktığımızda bir bardak su içerek sindirim sistemini temizlemeli, boşaltım sistemini çalıştırmalıyız. Bağırsaklar ve mesane boşaldıktan sonra eğer acıkma hissiniz varsa o zaman kahvaltı etmek lazım." şeklinde konuştu.

Kahvaltının doğru ve bilinçli bir öğün olmasını söyleyen Saraç;"1 tane yumurta, yağlı ve tuzsuz çökelek peyniri, ekşi mayalı bir dilim ekmek ve yanında bolca yeşillik, en az 8-10 tane zeytin, zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı bal veya tahin pekmez ideal bir kahvaltıdır. Ancak kışın domates önermiyorum. Yani geleneksel bir kahvaltıyı öneriyorum. Eğer kahvaltıyı yapmazsanız öğünler akşama sarkıyor ve akşam çok geç saatlerde yemek ise vücutta yağa dönüşüyor." dedi.

"İKİ ÖĞÜN BESLENMEK EN DOĞRUSU"

En doğru beslenmenin iki öğün beslenme olduğunu belirten Saraç;"Kahvaltıda kızartmayı ve hamuru minimum düzeyde tutarak, öğlen yemeğini atlayıp akşamda hafif ve erken yemek en doğrusu. Güneş batmadan yemeği bitirmiş olmakta çok fayda var. "ifadesini kullandı.

Ek olarak Saraç;" Mehmet Öz'e şu noktada katılıyorum, Amerikalılar kahvaltı noktasında çok sağlıksız besleniyorlar. Ancak bizde öyle değil. Dolayısıyla ikisi arasında büyük bir fark var. "şeklinde sözlerini noktaladı.